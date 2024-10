Alan Varela está na segunda época como futebolista do FC Porto, mas já é um dos capitães do plantel às ordens de Vítor Bruno.

Esta quarta-feira, na antevisão ao jogo diante do Manchester United, para a Liga Europa, o médio argentino confessou que é um orgulho envergar a braçadeira dos azuis e brancos.

«É um orgulho para mim, ser um dos capitães deste clube. É graças à confiança do treinador e de todos os meus colegas que sempre me apoiaram. Trabalho sempre no máximo para poder dar o melhor à equipa», disse.

