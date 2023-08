O futebolista argentino Alan Varela, recente reforço do FC Porto, garantiu que está preparado para elevar a exigência ao serviço dos azuis e brancos e corresponder ao que o seu novo treinador, Sérgio Conceição, pedir em campo.

«Vou adaptar-me bem àquilo que o treinador pedir. Não sei dizer com que sistema me identifico mais [ndr: com dois ou três médios], mas vou tratar de me adaptar e de dar o melhor em função daquilo que o jogo pedir», afirmou, em declarações à revista do clube, a Dragões.

«Sei que é um técnico muito exigente e é precisamente por isso que vou tratar de ser ainda mais exigente comigo próprio do que já era», acrescentou.

O antigo jogador do Boca Juniores reconheceu, ainda, que «sempre» teve o «sonho» de jogar no futebol europeu.

«Sempre tive o sonho de jogar na Europa e a verdade é que trabalhei muito durante anos para o conseguir. Acabo de vir para o FC Porto, que é um grande clube», referiu o atleta de 22 anos.