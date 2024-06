O FC Porto está neste momento em contacto com o Boca Juniors para tentar negociar os prazos para o pagamento do passe de Alan Varela.

A administração da SAD liderada por André Villas-Boas foi surpreendida com a falha na liquidação de uma tranche do passe do médio argentino, na ordem dos três milhões de euros, que remontava a março deste ano, e tenta agora um acordo que evite alguma queixa às instâncias desportivas por parte clube de Buenos Aires.

Após o incumprimento do estipulado contratualmente pela administração de Pinto da Costa, a equipa de Villas-Boas tenta estabelecer uma relação de confiança com os credores e ganhar algum tempo para resolver as enormes dificuldades financeiras com que se deparou assim que assumiu funções, a 28 de maio.

Varela foi contratado em agosto último pelo FC Porto por oito milhões de euros, aos quais se acrescem mais três milhões dependentes de objetivos, ficando o clube argentino com direito a 20 por cento das mais-valias de uma transferência futura. Tudo isto numa transferência que envolveu vários intermediários.

O FC Porto pagou três milhões de euros aquando da contratação, tendo falhado a segunda parcela no mesmo valor em março. Há ainda mais uma tranche, de dois milhões de euros, cujo pagamento expira em dezembro, no final deste ano civil.

O médio, que completa 23 anos a 4 de julho, assinou contrato com os dragões até 2028 e assumiu-se nesta primeira época como titular na equipa principal: cumpriu 44 jogos, tendo apontado dois golos e três assistências.

De referir que Varela tem mercado na Europa e o FC Porto tem referenciado outro jovem médio defensivo argentino do Boca Juniors para colmatar uma eventual saída. Trata-se de Ezequiel Fernández, de 21 anos. No entanto, a dívida atual ao clube «xeneíze» dificulta qualquer avanço numa futura contratação.