O FC Porto apresentou uma nova proposta por Alan Varela junto do Boca Juniors e pode estar cada vez mais perto da contratação do médio de 22 anos.

Os dragões mantêm os oito milhões de euros que ofereceram numa primeira abordagem, que foi rejeitada, mas agora acrescentam mais 2,5 milhões em variáveis e propõem deixar 15 por cento nas mãos do clube de Buenos Aires.

O valor global do negócio supera os 10 milhões de euros por 85 por cento do passe a pode convencer o Boca a libertar o jogador, que tem à sua espera no Dragão um contrato de cinco temporadas.

Contactado pelo Maisfutebol, o agente do jogador argentino, Ariel Brambrilla, não confirma ainda se o acordo está ou não em vias de ser fechado. Ainda assim, na Argentina crê-se que Varela pode este domingo ter feito o seu último jogo pelo Boca – que venceu por 3-1 para o campeonato argentino no reduto do Gimnasia y Esgrima.

O médio, que é titular absoluto dos «Xeneizes», tem contrato até dezembro de 2026 e uma cláusula de rescisão de 13,5 milhões de euros. No FC Porto, Varela é visto como um alvo prioritário para colmatar a saída de Mateus Uribe, que saiu a custo zero no final da última época.