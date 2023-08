Juan Román Riquelme, vice-presidente do Boca Juniors para o futebol, revelou detalhes da transferência de Alan Varela para o FC Porto e salientou que a vontade do jogador foi decisiva para rumar ao Dragão.

«Sentei-me com ele e disse-lhe: "Alan, és jogador do clube, tiveste a sorte de ganhar aqui cinco títulos. Fui futebolista como tu, o que faço? Não precisamos do dinheiro. Em termos desportivos o que queres fazer? Estamos contentes contigo" E o rapaz disse-me que queria cumprir o sonho de jogar na Europa», afirmou o antigo internacional argentino em declarações ao canal TyC Sports.

Riquelme afirmou ainda que o mesmo pode acontecer com o lateral esquerdo Valentín Barco. «Se vierem buscar os miúdos, tenho de felicitar os treinadores das camadas jovens, que estão a fazer um trabalho incrível. É um orgulho ver os miúdos chegarem à primeira equipa, desfrutarem de lá estar, ver o carinho que as pessoas lhe dedicam e depois ver que vêm clubes da Europa buscá-los», concluiu o dirigente.