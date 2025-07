O lateral-direito português Alberto Costa assumiu-se como adepto do FC Porto e que a transferência para os azuis e brancos era «um sonho de criança», dizendo sentir-se «realizado por estar» no Dragão.

«As expetativas são as mesmas de quando era apenas um simples adepto, é para entrar em todos os jogos para ganhar e para conquistar o máximo de títulos possível. É um enorme orgulho e um sentimento de concretização. Tenho a certeza de que daqui a uns anos vou sentir-me realizado por estar aqui agora. Era um sonho de criança, cresci a ver o FC Porto, a minha família é toda do FC Porto e sinto-me realizado. Daqui a uns anos vou lembrar-me deste momento e tenho a certeza de que foi a melhor decisão», disse Alberto Costa, em declarações aos canais do clube azul e branco, sem esquecer a passagem longa pelo Vitória.

«Deram-me tudo, sou eternamente grato ao Vitória. É impossível não referir que estive 11 anos no Vitória SC, faço parte da família, mas o FC Porto é o clube que aprendi a gostar desde pequenino, por isso agora estou no meu clube do coração. É um sonho», frisou, afirmando ainda que lhe parece «tudo muito familiar, pois quando era pequeno vinha aqui [ndr: ao Dragão]».



O lateral de 21 anos esteve meia época na Juventus, afirmando que a passagem por Turim serviu para «crescer». «Nunca tinha saído de casa ou da minha zona de conforto. Fez-me evoluir em vários aspetos, mas agora venho para aqui e venho mais homem, com muita vontade de conquistar muitas coisas. O futebol italiano é um pouco diferente, há muita marcação homem a homem, há mais trabalho físico. Fisicamente, sinto-me melhor em alguns aspetos. Foi uma boa experiência», enalteceu.

Alberto Costa é reforço do FC Porto até 2030, tendo sido anunciado no mesmo dia em que João Mário foi apresentado como reforço da Juventus.