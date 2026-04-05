Após ter ficado viral nas redes sociais um lance que envolvia Alberto Costa, do FC Porto, e Sorriso, do Famalicão, o lateral portista insurgiu-se publicamente.

Em causa um momento do duelo deste sábado (2-2) em que Costa aparenta cuspir sobre o extremo famalicense num momento em que o brasileiro está no chão, que reage limpando a face ao ombro. Alberto nega as acusações através de uma story do Instagram.

«Após várias tentativas de distorção da verdade, sinto-me obrigado a responder a um ataque à minha integridade desportiva. Em nenhum momento cuspi no meu colega de profissão, algo que quem me conhece sabe que seria incapaz de fazer. Foram unicamente dirigidas palavras no calor do momento como é visível nas imagens. Aos portistas, obrigado por todo o vosso apoio. Seguimos juntos, até ao fim», esclarece.

Eis o vídeo do momento: