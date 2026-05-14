O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) arquivou o processo disciplinar que tinha instaurado a Alberto Costa, na sequência de uma queixa do Sporting.

Há um mês, o órgão federativo abriu o procedimento por uma alegada cuspidela do lateral-direito do FC Porto no jogo entre os dragões e o Famalicão (2-2), a 4 de abril.

Recorde-se que, após vários vídeos a circular nas redes sociais, Alberto Costa veio a público garantir que «em nenhum momento» cuspiu no «colega de profissão». No entanto, o avançado brasileiro afirmou que o lateral do FC Porto tinha cuspido na sua direção, durante um direto nas redes sociais.