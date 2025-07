O lateral-direito português Alberto Costa já trabalhou integrado na equipa do FC Porto na manhã deste sábado, no regresso da equipa azul e branca ao Olival depois do estágio na Áustria, em Aigen im Ennstal.

Francisco Moura, em tratamento e trabalho de ginásio, foi ausência junto do grupo, com Deniz Gül a ter evoluído para treino integrado condicionado.

O FC Porto volta ao trabalho de campo no domingo, com dois jogos de preparação.

A partir das 10h30, no Olival, o FC Porto defronta o Feirense, da II Liga. Às 18 horas, no Estádio do Dragão, há jogo ante os neerlandeses do Twente.