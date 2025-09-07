FC Porto
Há 24 min
FC Porto: Alberto Costa e Eustáquio engrossam boletim clínico
Lateral tem uma lesão muscular na coxa direita e médio fez tratamento e treino de recuperação
O FC Porto informou que Alberto Costa sofreu uma lesão muscular na coxa direita e juntou-se ao departamento médico dos azuis e brancos.
No boletim clínico está também Stephen Eustáquio, que fez tratamento e treino de recuperação após ter sofrido uma lesão ao serviço da seleção da Dinamarca.
Ao todo, há agora quatro jogadores entregues aos cuidados do departamento clínico do FC Porto, onde já estavam Martim Fernandes e Gabri Veiga.
