Alex Telles ponderou voltar ao FC Porto após ter rescindido com os sauditas do Al Nassr, no último verão. Quem o confirmou foi o próprio jogador, no podcast do jornalista brasileiro Duda Garbi. O excesso de opções para aquela posição no plantel portista inviabilizou, desde logo, o regresso.

«Falei com o presidente, mas o Porto já estava com dois ou três laterais. Inclusivamente, um tinha sido recém-comprado [Francisco Moura]. É um clube pelo qual tenho carinho, com certeza que iria, mas era uma porta que não tinha no momento», contou o internacional brasileiro, de 32 anos.

Não demorou muito, porém, para que outra porta se abrisse. «Numa questão de uma hora, o meu empresário disse-me que o John Textor me queria levar. Ele perguntou «você quer ir para o Botafogo?», e eu disse-lhe «claro». Não tinha pensado em voltar, mas, no Brasil, esse era um clube para o qual iria. Estava em ascensão, a disputar o campeonato e a Libertadores e com um treinador que me conhece, o Artur Jorge», explicou Alex Telles.

Pelo meio, surgiu uma proposta do Grémio, mas o lateral esquerdo decidiu-se pelo «Glorioso», pelo qual acabaria por se sagrar campeão brasileiro e vencer a Libertadores. «A nível financeiro, as duas propostas eram muito parecidas. O que pesou mesmo foi o lado desportivo. Voltei para o Brasil para vencer títulos e num curto espaço de tempo venci dois», recordou.

Pelo FC Porto, Alex Telles conquistou duas ligas portuguesas, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

Confira as declarações de Alex Telles sobre o possível regresso ao FC Porto a partir do minuto 29.50: