O FC Porto venceu um jogo particular frente ao Farense por 2-0, com golos de Pepê (20 minutos) e Rodrigo Mora (80 minutos), esta sexta-feira, no fecho do estágio no Algarve, que iniciou na terça-feira.

O treinador Francesco Farioli utilizou todos os jogadores disponíveis no particular frente à formação de Faro. A grande novidade foi a utilização do recente reforço, Thiago Silva.

Francisco Moura, que saiu com queixas frente ao Santa Clara, continua a figurar o boletim clínico dos «dragões» em tratamento e trabalho de ginásio, juntando-se a Nehuén Pérez (que está no mesmo regime) e Luuk de Jong (tratamento).

O FC Porto termina o estágio e regressa, esta sexta-feira, à cidade do Porto, para onde viaja às 20 horas.

O líder da Liga volta a treinar no domingo, no Olival, para dar continuidade à preparação do jogo frente ao Benfica, relativo aos quartos de final da Taça de Portugal, marcado para as 20h45 de quarta-feira.