O FC Porto anunciou, na manhã desta sexta-feira, a contratação de Marcus Dahlin, lateral direito de 34 anos. O internacional sueco de de 2,04 metros assina até 2026 e junta-se ao lote de reforços que conta com Linus Persson, Pol Valera e Timmy Petit.

Nascido em Stenungsund, nos arredores de Gotemburgo, conta com épocas por Alingsas, Ringsted, OIF Arendal, Kristianstad, Mors-Thy, Sonderjyske HB, Ribe-Esbjerg e, por fim, pelo Minaur Baia Mare.

O gigante canhoto vai envergar a camisola 41 no FC Porto.

«Sinto-me muito bem. Foi o passo certo. Não sei muito [sobre o andebol português]. Portugal é um dos países sobre o qual ainda tenho muito por descobrir. Sei que há três equipas que se destacam, mas no plano geral as equipas portuguesas saem-se bem nas competições europeias, por isso são conhecidas.»

«Magnus Andersson? É bom conseguir falar facilmente com o treinador neste período inaugural, porque sou novo na equipa e preciso de aprender como jogam e como comunicam. É, por isso, uma grande vantagem ter um treinador sueco.»

«Quero ser uma mais-valia, sentir que sou importante e, claro, jogar», disse aos meios dos dragões.