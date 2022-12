O FC Porto perdeu esta quarta-feira na receção ao Paris Saint-Germain, em jogo da nona jornada do grupo A da Liga dos Campeões.

Os dragões até foram para o intervalo na frente (17-16), mas os parisienses deram a volta no segundo tempo e triunfaram por 35-33.

Individualmente, Victor Iturriza foi o elemento em maior destaque nos portistas, com oito golos. No emblema de Paris, Kamil Syprzak marcou por nove vezes.

Com este resultado, o PSG é líder do grupo, com 16 pontos. O FC Porto está na oitava e última posição, com apenas um ponto conquistado.