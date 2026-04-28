Há 57 min
Andebol: FC Porto perde no arranque dos «quartos» da Liga Europeia
Reação na segunda parte não beliscou a vantagem edificada pelos alemães do Melsungen
SS
No arranque dos “quartos” da Liga Europeia, o FC Porto perdeu na visita aos alemães do Melsungen, por 28-23 (12-8 e 16-15). A reação dos dragões na etapa complementar revelou-se insuficiente para travar o ímpeto dos anfitriões.
Nesta terça-feira, Rui Silva foi o mais inconformado, com seis golos. Nos alemães, o guardião Nebojsa fez 14 defesas e David Mandic acumulou oito golos.
A segunda mão está agendada para as 19h45 de terça-feira, na Invicta. Antes, o FC Porto visita o Sporting, no sábado (21h), na quarta jornada da fase de apuramento de campeão da Liga.
