No arranque dos “quartos” da Liga Europeia, o FC Porto perdeu na visita aos alemães do Melsungen, por 28-23 (12-8 e 16-15). A reação dos dragões na etapa complementar revelou-se insuficiente para travar o ímpeto dos anfitriões.

Nesta terça-feira, Rui Silva foi o mais inconformado, com seis golos. Nos alemães, o guardião Nebojsa fez 14 defesas e David Mandic acumulou oito golos.

A segunda mão está agendada para as 19h45 de terça-feira, na Invicta. Antes, o FC Porto visita o Sporting, no sábado (21h), na quarta jornada da fase de apuramento de campeão da Liga.

RELACIONADOS
