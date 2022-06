O FC Porto anunciou esta terça-feira a renovação de Vasco Costa até 2027.

O jovem andebolista de 16 anos, que pode jogar tanto a lateral como a central, é apresentado no site dos campeões nacionais como «uma das apostas de futuro do andebol do FC Porto».

Vasco Costa fez a formação no Santo Tirso e em 2021/22 esteve cedido pelos dragões ao FC Gaia.