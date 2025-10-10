Andebol: FC Porto vence Avanca na abertura da jornada
Triunfo (46-30) permite aos dragões assumirem a liderança à condição
Triunfo (46-30) permite aos dragões assumirem a liderança à condição
O FC Porto bateu a Artística de Avanca (46-30) no jogo inaugural da sétima jornada da Liga de andebol. Com este resultado, os dragões registaram a terceira vitória consecutiva antes da estreia europeia.
Na Dragão Arena, o FC Porto já vencia por 20-14 ao intervalo. No arranque do segundo tempo, o Avanca conseguiu reduzir para quatro golos, mas o FC Porto rapidamente disparou no marcador, assegurando um triunfo seguro (46-30).
Do lado do FC Porto houve três nomes que anotaram sete golos: Pedro Oliveira, Antonio Martínez e Linus Persson. Xavier Barbosa, lateral do Avanca, foi o melhor marcador da partida com oito tentos certeiros.
Com este triunfo, o FC Porto é líder à condição com 19 pontos conquistados. O Artística de Avanca mantém-se para já na oitava posição, com 11 pontos.
O próximo jogo do FC Porto está agendado para terça-feira, na visita ao Fram Reykjavik, da Islândia, a contar para a primeira jornada do grupo D da Liga Europa de andebol.