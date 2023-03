O FC Porto assumiu esta noite, à condição, a liderança do campeonato nacional de andebol, ao vencer na receção ao Avanca, por 33-29.

Num jogo em atraso da 16.ª jornada, os dragões foram para o intervalo a ganhar por 20-14, vantagem que seguraram na etapa complementar.

Assim, o FC Porto está no primeiro lugar, com 54 pontos, mais dois do que Sporting e três do que o Benfica, mas mais um jogo do que os dois rivais da Segunda Circular.