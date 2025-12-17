O FC Porto controlou na receção ao Póvoa, nesta quarta-feira, em encontro da 17.ª jornada da fase regular do campeonato, vencendo por 39-30 (22-16 e 17-14). Numa noite em que a vantagem dos portistas até chegou a ser de 10 golos (39-29), o português Leonel Fernandes assinou oito golos, enquanto Pedro Salvador apontou nove golos para os visitantes.

Assim, o FC Porto segue na vice-liderança com 45 pontos, a três do líder Sporting, que leva uma ronda a menos. No calendário dos portistas segue-se a visita aos lisboetas do Desp. Camões – da terceira divisão – no sábado (17h30), nos “16-avos” da Taça de Portugal.

Quanto ao Póvoa, encaixou a terceira derrota consecutiva no campeonato e ocupa o sétimo posto com 32 pontos. Segue-se a visita ao Estrela da Amadora – segunda divisão – para a Taça, no domingo (16h).

Na sexta-feira, às 20 horas, Sporting visita o Benfica (3.º), num encontro em atraso da 13.ª jornada.

Outros resultados

Marítimo 28-27 Águas Santas

Belenenses 23-19 FC Gaia

ABC Braga 34-29 Avanca.