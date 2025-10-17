FC Porto
Há 1h e 17min
Andebol: o recado deixado pelo FC Porto que está a chamar a atenção
Portistas desejam boa sorte a adversário derrotado na Liga Europeia
CR
Portistas desejam boa sorte a adversário derrotado na Liga Europeia
Na passada terça-feira, o FC Porto venceu o Knattspyrnufélagio Fram, por 38-26, em jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europeia de andebol. A jogar fora de casa, os dragões deixaram no balneário uma mensagem de incentivo para a equipa anfitriã.
«Obrigada por tudo e boa sorte para a temporada. Parabéns», pode ler-se numa publicação feita pela Liga Europeia da EHF, na qual se vê o papel deixado pela equipa portista.
Nas redes sociais, os adeptos de ambas as equipas têm reagido com muito agrado.
