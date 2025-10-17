Na passada terça-feira, o FC Porto venceu o Knattspyrnufélagio Fram, por 38-26, em jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europeia de andebol. A jogar fora de casa, os dragões deixaram no balneário uma mensagem de incentivo para a equipa anfitriã. 

«Obrigada por tudo e boa sorte para a temporada. Parabéns», pode ler-se numa publicação feita pela Liga Europeia da EHF, na qual se vê o papel deixado pela equipa portista.

Nas redes sociais, os adeptos de ambas as equipas têm reagido com muito agrado.

 

