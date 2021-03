A Assembleia da República aprovou nesta quinta-feira, por unanimidade, um voto de pesar pela morte de Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto e da seleção de Portugal.



O atleta de 32 anos foi vítima de uma paragem cardiorrespiratória a 22 de fevereiro, falecendo quatro dias depois no Hospital de São João, Porto.



O projeto de voto foi apresentado pela Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto e aprovado por unanimidade no Parlamento.



Nas galerias da Assembleia da República, destinadas aos cidadãos, estiveram presentes familiares e representantes federativos e do FC Porto.