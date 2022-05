O FC Porto conquistou nesta sexta-feira o tricampeonato de andebol, num ano em que a decisão chegou apenas na penúltima jornada, uma vez que Sporting e Benfica se aproximaram do rendimento de uma equipa que tem dominado o andebol nacional.

No final, em declarações ao Porto Canal, Magnus Andersson sublinhou a importância de ter falhado menos do que os rivais no confronto direto.

«É um sentimento incrível, estou muito contente pelo título. Trabalhámos muito este ano, jogámos bom andebol e nos jogos importantes fomos mais fortes. Estou muito orgulhoso por toda a equipa e pelos adeptos», começou por dizer.

«O Benfica e Sporting tiveram muito boas equipas, nós tivemos muitos jogos, com a Champions também. Fomo-nos um pouco abaixo depois de sermos eliminados da Champions, tive um pouco de receio pela forma como aconteceu, mas é ótimo ter vencido e podermos jogar novamente a Champions», acrescentou.

Este foi o primeiro título do FC Porto na última década que não teve a participação de Alfredo Quintana, falecido em fevereiro , mas na hora de festejar os adeptos não esqueceram o guarda-redes internacional português e entoaram o nome dele nas bancadas do pavilhão do Águas Santas.