A equipa de andebol do FC Porto regressou nesta quinta-feira ao Dragão Arena para defrontar o Elverum, no jogo que encerra o Grupo A da Liga dos Campeões.



É o primeiro compromisso dos dragões após a morte de Alfredo Quintana. Antes do apito inicial, cumpriu-se um minuto de silêncio em memória do guarda-redes luso-cubana.



A emoção dos companheiros de equipa, como Rui Silva ou Iturriza, arrepia.



Veja as imagens: