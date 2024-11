As equipas portuguesas já conhecem os árbitros nomeados pela UEFA para os jogos da Liga Europa e da Liga Conferência.

A visita do FC Porto ao Anderlecht, da quinta jornada da Liga Europa, marcada para as 17h45 de quinta-feira, vai ser dirigida pelo dinamarquês Morten Krogh, que terá Dennis Wollenberg Rasmussen e Steffen Bramsen como assistentes, enquanto Mikkel Redder será o quarto árbitro. Luca Pairetto ficará encarregue do VAR, auxiliado por Jonas Hansen (AVAR).

Já o duelo na Pedreira entre Sporting de Braga e Hoffenheim terá a presença do árbitro croata Igor Pajac. Ivan Mihalj, Vedran Durak (assistentes) e Tihomir Pejin (quarto árbitro) compõem a equipa de arbitragem do jogo que está marcado para as 20h00, também na quinta-feira. O VAR e AVAR são Kwiatkowski e Dennis Higler, respetivamente.

O Vitória de Guimarães joga no Cazaquistão, diante do Astana, às 15h30 de quinta-feira, a contar para a Liga Conferência, uma partida com arbitragem do montenegrino Nikola Dabanovic. Vladan Todorovic e Srdan Jovanovic (assistentes), Milos Savovic (quarto árbitro), Gianluca Aureliano (VAR) e Rosario Abisso (AVAR) são os restantes elementos da equipa de arbitragem.