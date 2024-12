André Franco voltou a ser titular pelo FC Porto quase um ano depois, na goleada sobre o Boavista (4-0), e recordou os momentos difíceis que passou neste período, sobretudo quando foi afastado da equipa por Sérgio Conceição.

«Assunto um bocado sensível ainda. Faz agora quase um ano da minha última titularidade na Liga, precisamente contra o Boavista. Depois passou o que se passou, não vale a pena falar disso, não é dia para isso. Estou muito feliz por estar de volta e espero agora conseguir contribuir mais e impor-me, mostrar realmente o que sou capaz de fazer», começou por dizer o médio em declarações ao Porto Canal.

O jogador de 26 anos também abordou o treino aberto do FC Porto marcado para este domingo e aproveitou para enviar uma mensagem a Pinto da Costa, que celebra 87 anos.

«Vai ser um momento bonito. Sabemos que a tradição era no primeiro dia do ano, mas devido à proximidade do jogo com o Nacional não vai ser possível. Convido toda a gente a aparecer, vamos fazer um treino bom. Juntos é o caminho para conquistarmos o que queremos. Aproveito para desejar os parabéns ao melhor presidente de todos os tempos, Jorge Nuno Pinto da Costa. Não lhe dedico esta vitória, porque se dedicasse ele diria que aqui não se festejam três pontos, festejam-se títulos. Não festejamos títulos no Natal, festejamos em maio, é aí que lhe queremos dar o título», finalizou.