O futebolista português André Franco, novo reforço do FC Porto, confirmado na noite desta quinta-feira, afirmou ter sido «fácil» a decisão de mudar-se para os dragões, depois de ter representado o Estoril nas quatro últimas temporadas.

«Foi muito fácil a decisão. Assim que eu soube do interesse do FC Porto, em comunicação com os meus agentes e com o Estoril, eu disse que queria aguardar e ver no que ia dar a proposta, porque era para onde queria ir», referiu, citado pelos canais do clube.

«Chegar a um clube da dimensão do FC Porto deixa-me extremamente orgulhoso», referiu, ainda, o médio de 24 anos, autor de 11 golos em 38 jogos pelo Estoril em 2021/22.

Um desses jogos e um desses golos foi ante o FC Porto, a 8 de janeiro de 2022, para a 17.ª jornada do campeonato, num duelo que os dragões deram uma prova de força rumo ao título, ao vencerem na Amoreira por 3-2, depois de terem ido para o intervalo a perder por 2-0. André Franco fez, na altura, o 2-0 para o Estoril, de penálti, tendo agora recordado esse encontro, já como jogador do FC Porto.

«Um jogo que nunca vou esquecer. Quando se joga numa equipa de menor dimensão, nunca se sabe se um jogo daqueles [ndr: frente a um grande] vai ser o último. Eu usufruí desse jogo e, quando entrar em campo agora, para jogar com esse ambiente, como vi há uns meses, será certamente marcante», apontou, perspetivando agora «começar a treinar» para «fazer a estreia o mais rapidamente possível».

«Deram-me a mão numa altura em que estava sem rumo»

O terceiro reforço da equipa comandada por Sérgio Conceição utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem de despedida do Estoril, agradecendo a um clube que o recrutou em 2018 quando «estava sem rumo» na carreira.

«Estoril, chegou a altura de os nossos caminhos se separarem. Deram-me a mão numa altura em que estava sem rumo, acreditaram em mim e proporcionaram-me todas as condições para que pudesse desenvolver-me enquanto atleta e homem. Hoje chegou o dia de voar, de dar um salto na minha carreira e de ir à conquista de novos objetivos. A toda a estrutura, a todas as equipas técnicas, ao departamento médico, roupeiro e aos adeptos, o meu muito obrigado por tudo aquilo que vivemos nestes quatro anos», pode ler-se, na mensagem de André Franco, via Instagram.