André Franco, autor de um golo e uma assistência no Vilar de Perdizes-FC Porto (0-2), comentou desta forma o jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Declarações na flash interview da RTP3:

«Analisámos bem esta equipa, sabíamos que no campeonato dele têm feito bons resultados, com boas exibições. Preparámos o jogo como se fosse um jogo normal do campeonato. Viu-se no jogo, fomos bastante sérios.

«Senti-me bem. Sou jogador do FC Porto. Onde quer que o mister me chame para jogar, tentarei sempre dar o meu máximo.»