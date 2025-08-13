O FC Porto oficializou, esta quarta-feira, a cedência de André Franco ao Chicago Fire até 1 de janeiro de 2026.

Através das redes sociais e em comunicado, os azuis e brancos anunciaram a saída do médio de 27 anos, sendo que o emblema norte-americano fica com uma opção de compra de 50 por cento dos direitos económicos por 1,1 milhões de euros.

«Estamos entusiasmados pela chegada de André Franco para reforçar a equipa do Chicago Fire, com o objetivo de atingir os play-offs e dar tudo até ao fim da época. O André é um médio experiente que já disputou diversas competições pela Europa, além do Mundial de Clubes da FIFA. Sabemos o impacto que pode causar durante a época», garantiu Gregg Berhalter, diretor de futebol do clube.

Let us be Franc(o):



André is here 🔥 #cf97 pic.twitter.com/nNeYTOE7S9 — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) August 13, 2025

