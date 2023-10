André Franco inaugurou a contagem no Vilar de Perdizes-FC Porto com um remate colocadíssimo à entrada da área, ao minuto 36.

O jogador canhoto está a alinhar no lado esquerdo da defesa, com liberdade para pisar terrenos mais avançados. Foi no corredor central, aliás, que encontrou espaço para visar a baliza contrária e inaugurar o marcador.

Veja o golo: