O FC Porto chegou a acordo para a renovação de contrato de André Miranda até 2031.

O jovem extremo de 18 anos vai ficar com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, que é progressiva. Ou seja, que irá variar em função de objetivos desportivos, conforme avançou o Jogo e entretanto confirmou o Maisfutebol.

André Miranda é um dos mais promissores jovens talentos do FC Porto, tendo sido integrado nos trabalhos da equipa principal por Francesco Farioli.

O extremo estreou-se pela equipa do FC Porto a 27 de fevereiro, frente ao Arouca, entrando nos minutos finais da partida, quando ainda estava empatada 1-1, tendo terminado com vitória por 3-1. Porém, uma lesão muscular afastou-o dos relvados nas últimas semanas, estando neste momento na fase final de recuperação.

O FC Porto deverá em breve oficializar a renovação de contrato com o jovem jogador.