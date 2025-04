André Oliveira, de 19 anos, renovou o vínculo com o FC Porto até 2030.

«É um dia que ambicionava há muito tempo, sonhei muito com isto e sinto-me muito feliz. Sou ambicioso e confiante. O objetivo é estrear-me aqui, neste estádio e junto dos nossos adeptos, com quase 50 mil pessoas a cantar por nós», disse o médio em declarações divulgadas no site oficial dos azuis e brancos.

André Oliveira é internacional sub-20 por Portugal e um dos capitães da equipa secundária dos dragões.

O atleta chegou ao FC Porto com 12 anos e, na presente na temporada 2024/25, está a jogar ao serviço da equipa B, somando 17 jogos, um golo e uma assistência.