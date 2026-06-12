André Silva é o mais recente reforço do FC Porto para a próxima temporada. Depois de nove anos no estrangeiro, o internacional português está de regresso ao emblema da cidade invicta.

O avançado de 30 anos não escondeu a emoção por estar de volta a casa e garantiu que irá dar o seu máximo para ganhar jogos e ser campeão nacional.

«É um conjunto de sentimentos, uma nostalgia e uma emoção muito fortes. Estou a viver no passado e no futuro ao mesmo tempo, a recordar e a sonhar. É muito bom experienciar tudo isto que está a acontecer», começou por dizer aos meios oficiais do clube.

«Interesse do FC Porto? Fiquei muito emocionado. É muito especial para mim. Desde que saí do FC Porto, sempre levei comigo essa paixão que cresceu comigo. Ao mesmo tempo, tentei afastar-me para seguir o meu caminho e distanciar-me emocionalmente, mas tornou-se tão impossível que mais tarde ou mais cedo tinha de voltar. Aconteceu tudo no momento certo e estou muito feliz.»

André revelou que falou com Francesco Farioli, técnico dos azuis e brancos, mas pouco, ainda antes de voltar. «Tivemos um momento de conversa, mas curto, ainda antes de poder estar aqui. Foi na altura em que o FC Porto mostrou interesse e se abriu a oportunidade.»

Além disso, o novo avançado dos dragões tem os objetivos bem definidos: «Claro que ganhar e ser campeão nacional é um objetivo e uma exigência neste clube. Este é o clube mais importante em Portugal, é esse o nosso caminho, faz parte de nós. Quero ajudar a que, enquanto aqui estiver, consigamos conquistar títulos.»

Ainda houve tempo para deixar uma mensagem aos adeptos portistas. «Estou de volta e com um orgulho enorme para lutar por nós, por vocês e por todos os que representam este clube. Azul e branco é o coração.»