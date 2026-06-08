André Silva está de regresso a Portugal e esta segunda-feira irá realizar exames médicos para assinar contrato pelo FC Porto.

Depois de nos últimos dias ter estado de férias no Japão, com a família, o avançado está de volta à Invicta e agora poderá finalmente passar para o papel o acordo que lhe permite regressar ao Dragão, nove anos depois – após ter saído para o Milan, em 2017/18, a troco de 38 milhões de euros.

O acordo está alinhavado e André Silva, que está em fim de contrato com o Elche, deverá assinar um contrato por duas temporadas com os campeões nacionais.

O ponta de lança será uma das alternativas a Samu, que está lesionado e só deverá regressar à competição em outubro.

No entanto, há uma forte possibilidade de o FC Porto contratar outro ponta de lança neste defeso, sobretudo se Deniz Gül sair.

Recorde-se que os dragões não acionaram a cláusula de compra de oito milhões de euros por Terem Moffi, que estava emprestado pelo Nice, tendo também sido oficializada a saída de Luuk de Jong, que ainda recupera de uma grave lesão no joelho.

André Silva fez 10 golos em 31 jornadas na Liga Espanhola ao serviço do Elche, em 2025/26, e é visto como um jogador da casa e uma alternativa para o eixo do ataque, num setor em reformulação. Além de Milan e Elche, desde que saiu do Dragão o avançado representou também Sevilha, Eintracht Frankfurt, Leipzig e Werder Bremen.

André Silva fez 19 golos em 53 internacionalizações pela Seleção A, mas perdeu espaço com Roberto Martínez e não faz parte da lista de convocados para o Mundial 2026.

Recentemente, em entrevista ao Maisfutebol, o avançado natural de Baguim do Monte (Gondomar) revelou a sua vontade de regressar ao FC Porto.