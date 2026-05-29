O FC Porto tem praticamente fechada a contratação de André Silva.

Tal como o Maisfutebol já tinha escrito, o internacional português é o avançado pretendido pela SAD azul e branca para reforçar o ataque, após as saídas de Terem Moffi e de Luuk de Jong.

Ora nesta altura, segundo foi possível saber, falta apenas acertar detalhes para que o acordo com André Silva fique fechado e o jogador possa avançar para a concretização da assinatura do contrato.

O avançado de 30 anos termina contrato com o Elche e vai chegar ao Dragão a custo zero.

André Silva não será, no entanto, o único reforço para o ataque. Isto porque, devido à lesão de Samu, que só deve voltar aos relvado em outubro, o clube sente a necessidade de ter mais um ponta de lança.

O fim do empréstimo de Terem Moffi foi confirmado na quinta-feira, sem que o FC Porto acionasse junto do Nice a cláusula de compra de oito milhões de euros, tal como há uma semana foi oficializada a saída de Luuk de Jong.

André Silva fez 10 golos em 31 jornadas na Liga Espanhola ao serviço do Elche, em 2025/26, e é visto como um jogador da casa e uma alternativa para o eixo do ataque, num setor em reformulação.

Há nove anos saiu do FC Porto e assinou pelo Milan, a troco de 38 milhões de euros. Depois disso representou também Sevilha, Eintracht Frankfurt, Leipzig e Werder Bremen.