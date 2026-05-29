André Silva é um dos alvo do FC Porto para reforçar o ataque para a próxima época.

A SAD portista está neste momento em negociações para contratar o avançado, segundo confirmou o Maisfutebol.

Avançado de 30 anos termina contrato com o Elche e pode rumar ao Dragão a custo zero.

André Silva será uma alternativa a Samu, que está lesionado e só deverá regressar à competição em outubro, porém, há a forte possibilidade de o FC Porto contratar outro ponta de lança neste defeso, sobretudo se Deniz Gül sair. A saída de Terem Moffi foi confirmada na quinta-feira, não tendo o FC Porto acionado a cláusula de oito milhões de euros junto do Nice.

André Silva fez 10 golos em 31 jogos disputados pelo Elche, na Liga Espanhola, em 2025/26.

O avançado está perto assim de regressar ao FC Porto, nove épocas depois de ter saído para o Milan, a troco de 38 milhões de euros. Entretanto, representou também Sevilha, Eintracht Frankfurt, Leipzig e Werder Bremen.

Internacional português em 53 ocasiões, André Silva fez 19 golos ao serviço da Seleção, mas perdeu espaço com Roberto Martínez e não faz parte da lista de convocados para o Mundial 2026.

Recentemente, em entrevista ao Maisfutebol, o avançado natural de Baguim do Monte (Gondomar) revelou a sua vontade de regressar ao FC Porto.