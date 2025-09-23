André Villas-Boas esclarece: «José Mourinho nunca foi uma hipótese»
Presidente do FC Porto lembra que o técnico tem «uma história eterna» no clube, mas agora «é um rival»
André Villas-Boas, presidente do FC Porto, garantiu que José Mourinho «nunca foi uma hipótese» para treinar os Dragões.
«José Mourinho tem uma história com o FC Porto que será sempre eterna. Poderia também ele ser eterno no FC Porto, mas é acima de tudo um profissional do futebol e tem de tomar as suas decisões e seguir o seu caminho. Neste momento é um rival do FC Porto, é treinador do Benfica», revelou o dirigente, antes de deixar um aviso a poucos dias do Clássico com as Águias, no Estádio do Dragão.
«A história do FC Porto também se tornou grandiosa por vencer contra o maior rival. Nesse sentido, o José Mourinho terá a receção que tem o treinador do nosso principal rival», salientou.
Sobre a revelação de Mourinho, de que conversou com os presidentes de FC Porto e Sporting antes da mudança para o Benfica, Villas-Boas esclareceu que «foi apenas uma mensagem a comunicar que ia ser treinador do nosso rival».
«A partir daí não lhe posso desejar boa sorte. Esse é o seu destino de vida. A minha resposta foi: “É o teu destino de vida. Um grande abraço”», completou.
