Rodrigo Mora renovou esta quarta-feira com o FC Porto até 2030 e André Villas-Boas, presidente dos dragões, aproveitou a ocasião para elogiar e muito o jovem de 18 anos, que vai ficar com uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros.

«É um talento do FC Porto, do viveiro e com marca FC Porto, um portista de coração, um miúdo que encanta e o rei das renovações, dos golos e das assistências. Estes foram os primeiros oito meses de uma ascensão brutal e não podíamos estar mais satisfeitos com esta renovação. Tê-lo aqui e desfrutar do seu talento é muito bom», referiu o dirigente aos meios oficiais dos «dragões».

Villas-Boas recordou ainda que o FC Porto nem sempre conseguiu segurar as pérolas da formação e que já tinha «perdido Cardoso Varela para os tubarões dos agentes», algo que não aconteceu com Mora.

«Perdemos um talento chamado Cardoso Varela para os tubarões dos agentes. Isto é o contrário: é uma boa decisão de carreira por parte de um miúdo que aposta no FC Porto, sabe o que este clube representa, está agenciado por pessoas que o encaminharam e está bem acompanhado pela família, que o ajuda a tomar as decisões certas», atirou.

«Quero destacar a importância da formação do FC Porto neste processo de crescimento. O Rodrigo é um jogador que cumpre todas as etapas cá, desde criança até aos seniores, sempre com uma ambição desmedida, chegando cedo e encantando toda a gente nos seniores. É gratificante para os sócios verem este talento por muitos mais anos», disse ainda o dirigente máximo dos «azuis e brancos».

O presidente do FC Porto fez ainda um balanço do primeiro ano à frente do clube da cidade Invicta, balanço esse no qual considera Mora como uma peça fulcral para alcançar bons resultados.

«Tem sido uma boa caminhada, cheia de bons momentos. Claro que para o Rodrigo será importante transformá-los em troféus e estou seguro de que quererá abraçar isso durante toda a carreira e festejá-los de azul e branco. Se houver alguma mensagem a deixar na próxima camisola que ele me dê de recordação é essa: que seja capitão, levante muitos troféus no FC Porto e dê continuidade a uma história de sucesso», concluiu.

Andoni Zubizarreta, diretor desportivo do FC Porto também comentou a renovação de jovem de 18 anos, feitos há dois dias, “começou a conquistar este contrato no terreno de jogo e tem feito bem o seu trabalho”.

«Cada dia, treino, jogo e golo fá-lo crescer. É um caminho exigente, porque jogar ao mais alto nível é exigente, mas ele tem a mentalidade e a qualidade, além de ser um exemplo para os jovens. Com talento e dedicação, é possível chegar à equipa principal», referiu.