O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, esteve no velório em Gondomar e anunciou que os dragões tornaram Diogo Jota sócio do clube, além de pagarem as quotas de André Silva.

«Fizemos questão de deixar dois cartões de sócio. O Diogo não era sócio, mas tornou-se sócio hoje e espero que todos os sócios do FC Porto compreendam este movimento. No caso do André Silva, recuperámos as suas quotas e trouxemos aqui simbolicamente o cartão de sócio para o entregarmos à família», começou por dizer o líder dos azuis e brancos aos jornalistas.

«Em primeiro lugar, é uma dor insuportável para a família, para os amigos, para a Rute - que recentemente casou com o Diogo Jota - e para a companheira do André Silva. Não foi só um jogador que passou pelo FC Porto, foram dois com história no Clube, por isso viemos prestar as devidas condolências à família. Temos o Diogo com história nos seniores e o André Silva com largos anos na nossa formação, desde os infantis até aos sub-19. Alguém acarinhado pelo staff da formação e que merecia o melhor. É um momento trágico, duro, sobretudo para a família, para os pais que perdem os filhos e veem o desmoronar de toda a família. Resta agarrarmo-nos às boas memórias. O Diogo, como maior figura pública, era um herói silencioso, uma pessoa que todos apreciávamos por tudo o que representou no campo e fora dele. Era um parceiro do FC Porto através da Luna Galaxy e dos jogos online, alguém que vai ser bem recordado tal como o irmão», afirmou ainda.

Villas-Boas esteve acompanhado por António Tavares, presidente da Mesa da Assembleia Geral, e por Jorge Costa, diretor do futebol profissional do FC Porto.