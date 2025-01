Os quatro detidos na Operação Zelador, suspeitos de terem agredido o vigilante do condomínio onde reside André Villas-Boas, começam a ser julgados em fevereiro.

A primeira audiência está agendada para 20 de fevereiro, às 9h30, no Tribunal São João Novo e serve para ouvir os arguidos.

Recorde-se que segundo a acusação, os suspeitos deslocaram-se até à residência do presidente do FC Porto, na altura apenas candidato ao cargo e agrediram o zelador do condomínio, furtando-lhe também o telemóvel e o carro.

Os quatro homens, entre os 18 e 22 anos, estão acusados da prática de 12 crimes de furto qualificado, seis crimes de dano e um crime de roubo. Um dos arguidos responde também pelo crime de condução sem habilitação legal.