As eleições no FC Porto estão agendadas para 27 de abril – sábado – na antecâmara do clássico com o Sporting, no Dragão, a contar para a 31.ª jornada da Liga. A decisão foi conhecida esta segunda-feira, por via de anúncios da Mesa da Assembleia Geral, presidida por Lourenço Pinto.

A um dia do prazo previsto pelos estatutos para a publicação da data das eleições em dois jornais e no site do clube, está, por fim, oficializada a data para o ato eleitoral. De lembrar que Pinto da Costa, André Villas Boas e Nuno Lobo são os candidatos ao cargo máximo no FC Porto.

O ato eleitoral decorrerá no Estádio do Dragão, uma vez que este é um espaço mais amplo relativamente ao Dragão Arena, onde por norma decorrem os processos eleitorais e as Assembleias Gerais. A decisão decorre da expectativa de uma afluência histórica entre os associados dos azuis e brancos, que poderão votar entre as 9 e as 20 horas.

A fechar, duas notas. Apenas os sócios com as quotas de março em dia poderão votar.

Além disso, os candidatos têm até 29 de março para entregar os nomes dos presidentes da Direção, Assembleia Geral e Conselho Fiscal e Disciplinar. Por fim, e até 17 de abril, as listas candidatas deverão apresentar, na íntegra, a composição dos respetivos órgãos sociais.