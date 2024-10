Foi inaugurada nesta sexta-feira, na sala multiusos do Museu do FC Porto, uma exposição temporária dedicada a Américo, guarda-redes campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal pelos dragões.

A exposição abre este sábado ao público e fica no Museu até 28 de fevereiro de 2025. Na cerimónia de inauguração marcaram presença André Villas-Boas, presidente do FC Porto, a viúva e a afilhada de Américo, bem como a diretora do Museu, Mafalda Magalhães.

Américo, falecido em 2023, recebeu um Louvor do Estado e foi agraciado com as mais altas distinções do clube, com destaque para o Troféu Pinga e o Dragão de Ouro.

«Uma homenagem que só é possível com a grande ajuda da família e do Américo, que em vida decidiu doar todo o espólio ao FC Porto», destaca o presidente do clube.

«Foi o quarto guarda-redes mais utilizado de sempre na história do clube [272 jogos] e uma pessoa que deixará saudade aos adeptos, particularmente aos que o viram jogar sem luvas, a sua marca de distinção, apesar de termos ali umas luvas que utilizava em jogos à chuva e que, ao lado das do Diogo Costa, refletem bem a evolução dos tempos», analisa Villas-Boas.

«Uma homenagem sincera, só possível com a generosidade do Américo e da família, o respeito pelo FC Porto e que dignifica a história do clube e do Museu», termina.