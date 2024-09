O FC Porto vai lançar esta semana o novo «Portal da Transparência», uma plataforma digital, com o objetivo de esclarecer de forma inovadora com os sócios e adeptos dos azuis e brancos.

Segundo apurou o Maisfutebol, este novo projeto da direção de André Villas-Boas está prestes a ser anunciado de forma oficial e estará dividido em sete áreas. A saber: Pessoas e Organização, Jogadores, Contratos e Informação Financeira, Sustentabilidade, Infraestruturas, Documentos e Canais de Denúncia.

Toda a informação estará disponível neste site, nos próximos dias.

Confira as sete áreas que compõem o «Portal da Transparência»:

Pessoas e Organização - estão disponíveis os dados relativos aos órgãos de gestão e recursos humanos, a lista de casas reconhecidas pelo clube e a composição da massa associativa, com os valores atualizados.

Jogadores - sócios e adeptos ficam a conhecer os valores de aquisição dos reforços, os agentes envolvidos nas negociações e as comissões pagas nas transferências dos atletas.

Contratos e Informação Financeira - abrangem os protocolos com entidades externas, incluindo os grupos organizados de adeptos, bem como relatórios e contas e outros detalhes orçamentais. Além disso são também publicados os principais fornecedores do grupo Futebol Clube do Porto e as participações da SAD.

Sustentabilidade - aqui estão integradas as declarações ambientais, os certificados de qualidade e os manuais de boas práticas.

Infraestruturas - nesta secção podem ser conhecidas todas as informações sobre o Estádio do Dragão, a Dragão Arena, o Museu do FC Porto, entre outros.

Documentos - assim que estiverem concluídas, as auditorias passam a constar nesta área, relativas às políticas da sociedade.

Canais de Denúncia - passam a ser geridos por duas novas comissões de ética, uma para o clube e outra para a SAD