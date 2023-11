André Villas-Boas garantiu esta quarta-feira que está disponível para votar a favor da aprovação do relatório de gestão e das contas do clube, se os administradores da SAD se mostrarem também disponíveis para devolver os prémios que ganharam.

«Não tenho alternativa a não ser manifestar a minha reprovação às contas, mas condiciono a aprovação das mesmas à devolução da remuneração variável recentemente recebida pela atual administração», referiu Villas-Boas durante a sua intervenção.

«Pergunto aos excelentíssimos membros desta Direção se são capazes de hipotecar o futuro das suas famílias à proporção e velocidade com que hipotecam o futuro do FC Porto.»

Villas-Boas foi muito aplaudido durante o discurso que fez na Assembleia-Geral ordinária, que se realiza no Dragão Arena, merecendo ainda uma ovação após ter terminado de falar.

Pelo caminho, o antigo treinador do clube destaca que «nos últimos 12 anos, o passivo mais do que duplicou com mais de 300 milhões de euros», referindo que isso «é revelador da indiferença da atual administração para a existência do FC Porto enquanto clube de associados».