O presidente do FC Porto André Villas-Boas alterou os planos para esta segunda-feira, numa altura muito delicada da época dos dragões, que sofreram três derrotas consecutivas e foram eliminados da Taça de Portugal.

Villas-Boas tinha marcado estar presente, durante a tarde, na Conferência Record Summit, no Hotel Tivoli Avenida Liberdade, em Lisboa, mas delegou o vice-presidente Tiago Madureira para representar o emblema portista no evento.

O líder dos dragões, assim como Jorge Costa e Andoni Zubizarreta, reuniram-se esta manhã no Olival, durante a sessão de trabalho da equipa.

Os jogadores e o treinador Vítor Bruno foram bastante criticados em Moreira de Cónegos, mas também no Estádio do Dragão, levando Villas-Boas a intervir. Já esta segunda-feira, no Olival, o ambiente esteve mais tranquilo.