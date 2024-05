O FC Porto divulgou imagens da visita de André Villas-Boas, novo presidente do FC Porto, ao Olival, para um primeiro contato com a equipa técnica liderada por Sérgio Conceição, bem como do plantel.

Tal como o Maisfutebol já tinha adiantado, o novo líder máximo do Dragão chegou bem cedo ao Olival, pelas 7h39, antes de Pereira da Costa, novo responsável pelas finanças do clube, e de Andoni Zubizarreta, o futuro diretor desportivo.

Nas imagens agora divulgadas pelo clube, é possível ver os três dirigentes no balneário, com o treinador e com os jogadores, bem como uma conversa mais privada com Sérgio Conceição, num ambiente descontraído, antes da sessão de trabalho.

