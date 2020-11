André Villas-Boas demonstrou estar «extremamente feliz» por voltar à cidade do Porto, mas admitiu que é algo estranho fazê-lo para defrontar o clube do coração.

«Há um misto de sensações que já tive durante o sorteio. Não quero beliscar a grandeza do Marselha, este é o clube do meu coração, a minha cidade», lembrou em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os dragões.

«Em primeiro lugar, a típica neblina do Porto que nos torna persistentes e duros e que mostra o que é viver nesta fortaleza. Bem recebido por esse nevoeiro, pela cidade, pelo clube, mas com uma missão particular, com um compromisso que tenho com o Marselha, e tentar ganhar e honrar a História do Marselha também.»