André Villas-Boas reagiu em comunicado aos desacatos que resultaram em roubo e agressão ao vigilante da sua moradia na madrugada desta quarta-feira, e entre as muitas mensagens de apoio que recebeu destaca-se a de Iker Casillas.

O antigo guarda-redes do FC Porto, do Real Madrid e da seleção espanhola Iker Casillas comentou a publicação no Instagram do antigo treinador dos dragões e putativo candidato à presidência do clube para manifestar a sua solidariedade.

«Abraço forte, André Villas-Boas. Não pode ser! STOP violência!», escreveu o antigo futebolista espanhol.

Na publicação, Villas-Boas relata que a sua residência «foi alvo de atos de violência e vandalismo» na última madrugada, começando por volta das 00h48, altura em que a Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada ao local. «Foram lançados petardos, o que me alertou a mim, a um meu colaborador e a alguns vizinhos», escreveu, acrescentando: «Mais tarde, pelas 04h30, no mesmo local, o meu colaborador foi violentamente agredido por desconhecidos e viu-lhe serem furtados alguns bens, incluindo a sua viatura. Tendo recebido assistência medica no local, encontra-se ainda a ser observado numa unidade hospitalar e a receber os cuidados médicos necessários para tratar os seus ferimentos.»

Este não é o primeiro incidente à porta da casa do antigo treinador do FC Porto, que é putativo candidato à presidência do clube, nas eleições de abril de 2024. A 31 de outubro, os muros da casa de André Villas-Boas foram vandalizados com a inscrição «AVB traidor».

Recorde-se que, no passado dia 13 de novembro, a Assembleia Geral extraordinária do FC Porto, que servia para debater a alteração dos estatutos, ficou marcada por insultos e agressões a associados do clube.