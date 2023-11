Foi mais uma noite de problemas à porta da moradia de André Villas-Boas, no Porto: um pesadelo que acabou com zelador do condomínio a ser agredido na face por vários indivíduos, que ainda lhe roubaram o carro, adiantou a TVI.

Tudo começou por volta das 2.00 horas, quando a Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada ao local pela vítima, devido ao rebentamento de petardos junto àquela residência de André Villas-Boas.

Mais tarde, por volta das 6:00 desta quarta-feira, a confusão voltou, quando vários indivíduos regressaram e agrediram o zelador, que teve de receber tratamento no Hospital de Santo António, no Porto.

A Direção de Investigação Criminal (DIC) deslocou-se ao local da ocorrência.



Foi apreendida uma peça de roupa e garrafas em vidro ali abandonadas pelos suspeitos, cuja identidade é desconhecida.

Este não é o primeiro incidente à porta da casa do antigo treinador do FC Porto, que é putativo candidato à presidência do clube, nas eleições de abril de 2024. A 31 de outubro os muros da casa de André Villas-Boas foram vandalizados com a inscrição «AVB traidor».

Recorde-se que, no passado dia 13 de novembro, a Assembleia Geral extraordinária do FC Porto, que servia para debater a alteração dos estatutos, ficou marcada por insultos e agressões a associados do clube.