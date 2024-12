A pergunta que toda a gente se faz foi colocada pelo jornalista do L'Équipe a André Villas-Boas: como é possível um clube que fez tantas vendas milionárias e que ganhou tanto dinheiro na Champions ter chegado a esta situação financeira terrível?

«Muitos jogadores saíram a custo zero, muito dinheiro foi pago a intermediários», respondeu Villas-Boas.

«Enquanto no Benfica e no Sporting 40 por cento do valor das vendas ficava nos cofres dos clubes, no FC Porto eram apenas 10 por cento que entravam nos cofres, devido a vários acordos.»

Perante isto, adiantou o presidente, o FC Porto chegou a uma situação inimaginável.

«A situação era realmente limete. Se não tivéssemos sido eleitos, penso que o clube teria sido vendido para um fundo americano num ano, no máximo dois anos», revelou.

«Assim que a campanha foi lançada, contactámos bancos internacionais para refinanciar a dívida do clube. Conseguimos angariar 115 milhões de euros a 5,62 por cento ao ano, quando a dívida do FC Porto estava até então indexada entre os 8 e os 13 por cento ao ano. Conseguimos gerar 15 milhões de imediato para pagar os salários dos funcionários e jogadores.»

A primeira preocupação que teve, aliás, foi pagar salários. Porque não havia dinheiro para isso.

«Quando se tem, por exemplo, de fazer com que os funcionários que ganham mil euros por mês esperem que a sociedade recupere o suficiente para lhes pagar, é doloroso assumir essa responsabilidade. Aqueles dias foram difíceis.»

A pior fase, garantiu, já parece ultrapassada, embora ainda haja muito caminho para percorrer. No plano financeiro e no plano desportivo.

«Já estamos com um aumento de 30 a 40 por cento nas nossas receitas comerciais. Mudámos o diretor desportivo, mudámos o diretor de formação, mudámos o diretor de desempenho, o diretor de futebol feminino, de scouting», lembrou.

«O FC Porto ainda é um grande clube, um clube incrível. O problema é que temos mais competição. Já não temos vantagem para contratar jogadores como Endrick, Vinicius Junior ou até mesmo Vítor Reis, que ainda está no Palmeiras. Este tipo de jogadores já é conhecido dos grandes clubes desde os 16 anos, são avaliados em 30 ou 40 milhões. Não podemos lutar, especialmente com a multipropriedade dos clubes.»