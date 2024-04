André Villas-Boas vai ser o novo presidente do FC Porto!

O candidato ganhou em todas as 44 mesas de votação no Estádio do Dragão, segundo apurou o Maisfutebol.

A vitória de Villas-Boas sobre Pinto da Costa será por larga margem, de acordo com os dados recolhidos pelo nosso jornal.

O ambiente é de festa na sede de candidatura de Villas-Boas, na Rua de Agramonte, na Boavista (Porto), onde o candidato se prepara para falar.

Neste momento, no Estádio do Dragão, ainda se contam os votos para a eleição do Conselho Superior. De seguida, serão feitas recontagens em diferentes mesas e só depois serão anunciados de forma oficial os resultados finais.